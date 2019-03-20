В Екатеринбурге иномарка влетела в машину реанимации, которая везла ребёнка в больницу

12:18 | 24.03.2019

Фото: ИА «Ночные новости»

Вчера вечером в Екатеринбурге на пересечении Объездной дороги и улицы Светлореченская Audi не пропустила автомобиль Центра медицины катастроф, который с сиреной вёз ребёнка в больницу.



Водитель Audi влетел в левую сторону реанимации. В результате столкновения автомобиль Центра медицины катастроф врезался в дорожное ограждение. Иномарка получила серьезные повреждения.



Пострадавших в ДТП нет. За ребёнком, которого везли в больницу, приехала другая карета «скорой». В Audi находился подросток. От удара в сработали подушки безопасности, что и спасло ему жизнь.