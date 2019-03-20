В Екатеринбурге накануне загорелась частная баня

10:25 | 24.03.2019

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Вчера, 23 марта, в Екатеринбурге на улице Торфяная произошёл пожар в частной бане. Огонь распространился на площадь 80 квадратных метров.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, в тушении пожара были задействованы две единицы техники и десять человек личного состава. Огонь удалось оперативно локализовать.



Информации о пострадавших нет. Причины возгорания в настоящее время устанавливаются.