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10:03 | 24.03.2019
Фото: E1.RU
Хотя бы такая: в Екатеринбурге на стене пятиэтажки нарисовали снесенную в прошлом году телебашню
«Наша башня как будто вросла в стену дома, так же, как память о ней навсегда останется в Екатеринбурге. Самой башни уже нет, но её силуэт, за которым голубое небо, напоминает нам о свободе и наполнен светлой грустью. Этот рисунок — сочетание чего-то тревожного и надежды на лучшее»,- сообщает E1.RU.
Напомним, легендарную телебашню снесли утром 24 марта 2018 года.
Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»
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