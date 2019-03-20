Хотя бы такая: в Екатеринбурге на стене пятиэтажки нарисовали снесенную в прошлом году телебашню

10:03 | 24.03.2019

Фото: E1.RU

В Екатеринбурге на стене пятиэтажного дома по адресу Щербакова, 5/2 появилось огромное изображение легендарной телебашни, которую снесли в прошлом году. Идея с граффити - совместный проект E1.RU и уличных художников Ромы Инк и Lyowa. Эскиз нарисовала дизайнер Анна Рыбакова.



«Наша башня как будто вросла в стену дома, так же, как память о ней навсегда останется в Екатеринбурге. Самой башни уже нет, но её силуэт, за которым голубое небо, напоминает нам о свободе и наполнен светлой грустью. Этот рисунок — сочетание чего-то тревожного и надежды на лучшее»,- сообщает E1.RU.



Напомним, легендарную телебашню снесли утром 24 марта 2018 года.