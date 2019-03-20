У ребёнка сломана челюсть: в Екатеринбурге столкнулись грузовик и легковушка

09:38 | 24.03.2019

Фото: Е1.RU

Накануне в полдень в Екатеринбурге на улице Луговой недалеко от станции Сысерть автомобиль марки Dongfeng столкнулся с Hyundai Accent. В результате аварии 14-летний ребёнок получил перелом челюсти и черепно-мозговую травму.



Автомобили ехали в одном направлении. Водитель Hyundai Accent обгонял машины, однако завершить манёвр успешно не удалось: когда Dongfeng начал поворачивать направо, произошло столкновение.



14-летний мальчик в момент столкновения находился в салоне Hyundai. Другая пассажирка получила сотрясение мозга и травму головы. С полученными травмами их доставили в больницу.