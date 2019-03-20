В Екатеринбурге девушка в первый рабочий день украла из салона красоты вещи на 25 тысяч рублей

09:11 | 24.03.2019

Фото: кадр из записи с камеры видеонаблюдения

Жительница Екатеринбурга в свой первый рабочий день вынесла из салона красоты вещи на 25 тысяч рублей. Девушка своей вины не признаёт, однако момент кражи заметен на записи с камеры видеонаблюдения.



Как сообщает директор салона, новая сотрудница с первого взгляда всем понравилась, однако потом она без спроса залезла в чужой ящик, и начался конфликт. Когда другие работники вышли за кофе, девушка собрала дорогие кремы и лаки в пакет.







После рабочего дня сотрудница незамедлительно вышла из салона и больше в нём не появилась.



В настоящее время сотрудники уголовного розыска проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий.

