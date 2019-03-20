Водитель погиб на месте: в Екатеринбурге на дублёре Сибирского тракта произошло ДТП

Сегодня ночью в Екатеринбурге на дублёре Сибирского тракта напротив мебельного центра «Гулливер» 25-летний водитель Mazda влетел в припаркованную на обочине фуру. От полученных топам мужчина погиб на месте.В результате аварии передняя часть автомобиля Mazda сильно помялась. Тело водителя застряло внутри - его вытаскивали сотрудники МЧС. Причины аварии в настоящее время устанавливаются.Водитель большегруза в момент столкновения спал внутри своего автомобиля. От сильного удара он проснулся.