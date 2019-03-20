Чешский вратарь Якуб Коварж покидает хоккейный клуб «Автомобилист»

21:13 | 23.03.2019

Фото: sport.ru

Вратарь «Автомобилиста» Якуб Коварж покидает екатеринбургскую хоккейную команду. Об этом спортсмен сообщил на своём Instagram.



«Прощай, «Авто», ты навсегда в моем сердце!» — написал Якуб Коварж.



В пресс-службе «Автомобилиста» сообщают, что у него, как и у многих спортсменов клуба, этой весной заканчивается контракт. К тому же, и игровой сезон подошёл к завершению.







«Информация о продлениях, о новых контрактах появится с мая, пока о трансферах мы говорить не можем. У нас закончился сезон, сейчас хоккеистов пока что всех распустили, они разъедутся, в том числе и Якуб», – сообщили в пресс-службе футбольной команды.



Сам Якуб Коварж также сообщил, что пока неизвестно, будет ли продлевать контракт с клубом.



Чех выступал за «Автомобилист» с 2013 года с перерывом на один сезон в «Северстали». Его контракт был рассчитан до 30 апреля.



В регулярном чемпионате КХЛ сезона 2018/19 Коварж провел 50 матчей, отражал в среднем 93,9% бросков, одержал 38 побед при коэффициенте надежности 1,78. В плей-офф он сыграл девять матчей (1,92; 92,7% отраженных бросков).



