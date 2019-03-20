В Екатеринбурге следователи отказались возбуждать уголовное дело по факту стрельбы на Сортировке, в ходе которой двое полицейских получили ранения

19:54 | 23.03.2019

Фото: ribri.ru

Следственное управления следственного комитета Свердловской области отказало в возбуждении уголовного дела по факту стрельбы в Екатеринбурге на Сортировке, в ходе которой двое полицейских получили ранения. Как объясняют нашим коллегам из Znak.com источники в правоохранительных органах, мужчину, из-за которого наряд полиции выезжал на адрес Надёждинская, 8, оштрафовали лишь за курение в неположенном месте, взыскав с него всего 1000 рублей.



В пресс-службах свердловских управлений СКР и МВД комментировать эту информацию на данный момент отказались. При этом в силовых структурах не стали отрицать, что она соответствует действительности.



Ранее руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых рассказывал журналистам, что 5 февраля в 21:17 в полицию позвонили жильцы дома на Надёждинской,8 и пожаловались на шум в соседней квартире. По словам звонивших, её жильцы пили спиртное, громко ругались матом и не реагировали на замечания соседей.







Дверь приехавшим на место полицейским открыли двое мужчин 34 и 50 лет и 46-летняя женщина. Все они находились в состоянии алкогольного опьянения, к тому же сотрудники ОВД подозревали, что мужчины были вооружены.



«Стражи порядка неоднократно обращались с просьбой к 35-летнему гражданину убрать руки из карманов и показать их, но он и это проигнорировал. Опасаясь за жизнь своих коллег и в соответствии с законом о полиции, старший сержант ППС обнажил табельное оружие. Мужчина стал хватать сотрудника за форменную одежду и пытаться повалить его. В ходе борьбы произошел непроизвольный выстрел, в результате чего полицейский получил огнестрельное ранение левой кисти. Рикошетом пули травму также получил его напарник, сотрудник полиции, 1985 года рождения», — сообщал в феврале подробности Валерий Горелых.



Все трое дебоширов из «весёлой» квартиры, по словам Горелых, были задержаны и доставлены в отдел полиции. При этом на место, где случилась стрельба, выезжали заместители начальника полиции ГУ МВД России по Свердловской области Эдуард Бородин и Станислав Каргаев, а также начальник городского УМВД Сергей Кулагин.