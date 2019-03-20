«У водителя лицо в крови»: в автобус Екатеринбург – Асбест врезалась фура

18:47 | 23.03.2019

Фото: Е1

Сегодня днём в автобус, следовавший из Екатеринбурга в Асбест, врезалась фура. Столкновение произошло в посёлке Белоярском.



«Нам горел зеленый свет, как я поняла. Я с двухлетней дочкой ехала с правой стороны. Фуру, которая врезалась в наш автобус, подрезала машина, водитель пытался уйти от столкновения, затормозил, и его повело, он въехал в автобус. Удар пришелся на левую сторону. Водитель автобуса тоже пытался избежать столкновения, он правой стороной снес дорожные знаки, ограждения. Все стекла выбило в автобусе», – рассказала нашим коллегам из Е1 пассажирка автобуса.







В итоге пассажиры могли выйти только через заднюю дверь, которая осталась незаблокированной. От удара в автобусе разбились стёкла, почти все пассажиры выходили с кровью на лице.



Пассажиров почти сразу после ДТП забрал автобус Сухой Лог — Екатеринбург. Как сообщили в ГИБДД по Свердловской области, серьёзно в аварии никто не пострадал. В момент столкновения в автобусе находились 15 человек.



Сейчас на месте сотрудники ГИБДД регулируют движение.

