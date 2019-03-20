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17:40 | 23.03.2019
Фото: URA.RU
«Эта улица названа в честь меня, грабителя и убийцы!»: в Екатеринбурге распространяют антибольшевистские постеры про тех, в чью честь названы улицы города
По информации наших коллег из URA.RU, постеры о неприглядной стороне биографий расклеили активисты общества «Екатеринбург Консервативный» в рамках акции «#МеняЗовут», направленной, судя по всему, на дискредитацию тех революционеров, чьими именами названы улицы уральской столицы. И это только начало – в данный момент организация уже изготовила макеты для улиц Цвиллинга и Войкова. Отмечается, что создание постеров профинансировали подписчики группы «Екатеринбург Консервативный» во «ВКонтакте».
«Акция носит просветительский характер. Основная цель — донести до общественности идею о недопустимости нахождения имен большевистских функционеров, запятнавших себя кровью невинных, в качестве названий улиц нашего города. У нас любят осуждать Степана Бандеру, продолжая ходить по улицам, названным в честь не менее кровавых людей», — поясняют организаторы акции.
Однако научный сотрудник Музея истории Екатеринбурга Евгений Бурденков считает, что акция могла быть обыкновенным пиар-ходом. «Не совсем понимаю цель этой акции. Возможно, пиар. Но, в общем-то, эти активисты разместили общедоступную информацию о большевиках, добавив излишнее количество оценочных суждений. Например, Свердлов не был организатором „банд“. Также нет исторических свидетельств, что он организовал расстрел царской семьи», — рассказал Бурденков.
«Активисты дискредитируют большевиков, однако сами же используют большевистские методы. Расклеивают листовки, где половина — факты, а половина — оценка», — в шутку отметил эксперт.
Фото: сообщество "Екатеринбург Консервативный" во "ВКонтакте"
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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17:40 | 23.03.2019
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