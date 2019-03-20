Екатеринбургский космонавт Сергей Прокопьев приедет в родной город, чтобы рассказать о путешествии на МКС

14:34 | 23.03.2019

Фото: официальная страница Сергея Прокопьева ВКонтакте

Космонавт из Екатеринбурга Сергей Прокопьев, вернувшийся в конце прошлого года из полугодовой экспедиции на МКС, приедет в родной город и пообщается с желающими узнать о его путешествии в космос. Встреча пройдет 29 марта в 19:00 в кинотеатре «Салют».



В ходе беседы с горожанами Прокопьев расскажет о своём полете на Международную космическую станцию в качестве командира ТПК «Союз МС-09», где он дважды выходил в открытый космос и даже «спасал» Тони Старка.







Дискуссию будет вести ведущий радио Серебряный дождь Дмитрий Горчаков. После беседы желающие смогут получить автографы.

Встреча начнется в 19:00, билеты уже есть на сайте кинотеатра.



Напомним, на МКС Сергей Прокопьев был полгода – отправился в космос 6 июня и вернулся на землю 20 декабря. Космонавт активно вёл трансляции в ходе экспедиции, в частности отправлял видео-поздравление с Днём города. Также Прокопьев не без доли серьёзности ответил фанатов Marvel спасти Тони Старка, который, , судя по тизеру фильма «Мстители 4: Конец игры», дрейфтовал в открытом космосе.