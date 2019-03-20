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14:10 | 23.03.2019
В Екатеринбурге ликвидируют последствия коммунальной аварии, из-за которой затопило несколько новостроек
В пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК) рассказали, что повреждение было обнаружено около семи утра, вода сошла в течение часа.
Восстановить герметизацию трубопровода планируется до конца дня. Во время ремонта отопление и горячую воду жителям тринадцати домов, которые попали под «обстрел», будут подавать по сниженным параметрам.
Фото: паблик "Инцидент Екатеринбург" во "ВКонтакте"
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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