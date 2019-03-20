В Екатеринбурге ликвидируют последствия коммунальной аварии, из-за которой затопило несколько новостроек

В Екатеринбурге ликвидируют последствия коммунальной аварии, в ходе которой по адресу Юмашева, 1 этой ночью прорвало трубу с горячей водой и затопило двор с парковкой. О пострадавших не сообщается.В пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК) рассказали, что повреждение было обнаружено около семи утра, вода сошла в течение часа.Восстановить герметизацию трубопровода планируется до конца дня. Во время ремонта отопление и горячую воду жителям тринадцати домов, которые попали под «обстрел», будут подавать по сниженным параметрам.Фото: паблик "Инцидент Екатеринбург" во "ВКонтакте"