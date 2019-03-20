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11:51 | 23.03.2019
Фото: mili.ru
В Екатеринбурге школьного учителя уволили после её попытки усмирить шумящего ученика
Речь идёт об учителе младших классов Надежде Нурмахомедовой. Инцидент произошёл 18 марта в третьем классе, пишут наши коллеги из Znak.com. Отметим, что класс, где учился юный бунтарь, был коррекционным.
Итак, один из учеников, ранее остававшийся на второй год, посреди урока стал вести себя неадекватно. Перед этим между ним и учителем состоялся разговор, касавшийся его поведения, что, вероятно, и послужило толчком к дальнейшим событиям. Прямо во время урока школьник стал, как говорит сама учительница, «кидать во всех учебники, переворачивать стулья и носиться по классу». Педагог Надежда Нурмухамедова вынуждена была применить к нему силу.
«Я поймала его, буквально успела схватить за ухо, потом завела его руки и прижала к стене, наверное, достаточно сильно, после чего он успокоился, опустился на пол», — рассказала женщина. Она также пояснила, что не стала звать соцработника, так как в это время он мог навредить кому-то из других детей.
На следующий день в школу наведалась мама невоспитанного ученика, которая устроила разнос всему преподавательскому составу в кабинете директора. Руководитель образовательного учреждения Светлана Демнёва, по словам педагога, заставила её написать заявление об увольнении, а потом и объяснительную. При этом в управлении образования города журналистам заявили, что Нурмухамедову вовсе не заставляли уволиться, а только сделали строгий выговор, после которого она уволилась сама.
«Сейчас весь закон на стороне руководства, родителей таких вот детей, которые постоянно пишут жалобы, — прокомментировала Надежда Потаповна ситуацию. — И директор не помогает — она боится потерять собственное место. Крайним остается учитель».
Также она напомнила, что данный инцидент с этим ребёнком - далеко не первый. Так, учительница вспоминает, что ученик и раньше вёл себя неадекватно, обижая на глазах у преподавателей и директора своих одноклассников.
Мама одного из учеников подтвердила, что «мальчик очень непростой», и что у него и раньше были проблемы с поведением, вплоть до заявлений в полицию из-за избиения девочки. Школьные педагоги считают, что Нурмухамедова не стала бы проявлять агрессии без серьезных оснований.
«Спокойный, выверенный и глубоко православный человек», — так характеризуют Надежду Потаповну в школе.
Отметим, что депутат Госдумы Пётр Толстой уверен: такой низкий уровень дисциплины в российских школах связан с тем, что данный образовательный институт утратил воспитательную функцию, что приводит к росту подросткового насилия.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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