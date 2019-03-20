В Екатеринбурге суд вынес приговору мужчине, напавшему в день ВДВ на воина-афганца

11:22 | 23.03.2019

Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении Романа К., напавшего в день ВДВ 2 августа 2018 года на ветерана боевых действий в Афганистане. В тот день, празднуя День воздушно-десантных войск и находясь в состоянии алкогольного опьянения, подсудимый находился у памятника «Черный тюльпан» на Площади Советской армии, предъявляя претензии участникам праздника по поводу принадлежности им наград.



Увидев ранее неизвестного мужчину, на кителе которого были надеты ордена и медали, он начал предъявлять ему, что орден Красной звезды получен незаслуженно, провоцируя конфликт. Дождавшись, когда воин-афганец отойдет в сторону Харитоновского парка, Роман К. два раза ударил потерпевшего бутылкой из-под пива по голове. От удара мужчина упал и потерял сознание.







После этого Роман К. снял с кителя и похитил принадлежащее гражданину имущество: медаль «В память 25-летия окончания боевых действий в Афганистане», медаль «85 лет ВДВ»,, медаль «Воину-Интернационалисту от Благодарного Афганского народа», медаль «25 лет со дня окончания боевых действий в Афганистане», юбилейную медаль «70 лет Вооруженных сил СССР», нагрудный знак «Воину интернационалисту», орден «Слава Воину-Афганцу», юбилейную медаль «За участие в параде» и орден «Красной звезды».



Придя в себя, потерпевший обратился в больницу, а на следующий день написал заявление в полицию по факту нанесения черепно-мозговой травмы и разбойного нападения. Полицейские установили личность нападавшего, который сознался в содеянном.



Согласно приговору суда, Роман К. признан виновным по ч. 2 ст. 162 УК РФ («Разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия») и по ст. 324 УК РФ («Незаконные приобретение или сбыт государственных наград СССР»). Суд учел смягчающие обстоятельства (явка с повинной, наличие малолетнего ребенка, участие в боевых действиях в Чеченской Республике, помощь правоохранительным органам в изобличении и раскрытии иных преступлений), назначив подсудимому наказание в виде трех лет семи месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме этого, с подсудимого взыскан моральный ущерб в размере 50 тысяч рублей.

