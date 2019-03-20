В Екатеринбург полиция задержала мужчину, подозреваемого в ряде сексуальных преступлений

В Екатеринбурге силовики поймали мужчину, который подозревается в преступлении сексуального характера. В интересах следствия все детали пока держатся в тайне, однако известно, что ловили злоумышленника общими усилиями полиции и сотрудников уголовного розыска.«Подозреваемый установлен и задержан благодаря взаимодействию сотрудников уголовного розыска, полиции и наших коллег из подразделения криминалистики следственного комитета», — сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.Сообщается, что подозреваемого видели в разных районах Екатеринбурга, где он охотился за детьми. В частности, по неподтвержденной информаци, мужчина может быть причастен к изнасилованию девочки в Ленинском районе и 32-м Военном городке.Фото: Е1