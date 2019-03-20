Прокурор Алапаевска судится с Валентиной Гофенберг

10:19 | 23.03.2019

Прокурор Алапаевска Александр Мухаев подал в суд иск о защите чести и достоинства на пиарщицу Валентину Гофенберг. Заявление подано еще в конце декабря 2018 года, в январе 2019 суд приступил к его рассмотрению. Согласно картотеке судебных дел, следующее заседание состоится лишь 22 апреля в связи с необходимостью истребования доказательств.



Кроме Гофенберг, ответчиком по делу проходит Всероссийская политическая партия «Родина», заместителем председателя регионального отделения которого и является пиарщица, которая проходит по уголовному делу о клевете.







Гофенберг ходатайствовала о передаче дела по подсудности в Кировский районный суд Екатеринбурга по месту её жительства, но в удовлетворении ходатайства было отказано.



Напомним, что ранее Свердловский областной суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции, согласно которому был частично удовлетворен иск начальника МО МВД России «Алапаевский» Константина Кузнецова к Валентине Гофенберг о защите чести и достоинства, компенсации морального вреда в размере 300 тысяч рублей.

