Жители Екатеринбурга утвердили голландский проект по переустройству парка Маяковского

22:57 | 22.03.2019

Фото: agentika.com

Теперь уже точно: главный городской парк Екатеринбурга благоустроит по проекту голландцев. Об этом сообщили в пресс-службе администрации мегаполиса.



«Руководители круглых столов сошлись во мнении, что концепт-проект российско-голландского архитектурного бюро, презентованный в Ельцин Центре его авторами Анастасией Смирновой и Александром Свердловым, одобряет подавляющее большинство участников мероприятия. Те же дополнения в проект, которые они предложили внести в него в процессе общественных обсуждений, касаются отдельных направлений и деталей внутреннего наполнения будущего обновленного центрального городского парка культуры и отдыха», — говорится в официальном сообщении.



Российско-голландские архитекторы предлагают реорганизовать пространство на центральном входе в парк Маяковского, разбив его на несколько входных возрастных групп. Внутреннее пространство ЦПКиО они намерены поделить на четыре условных зоны: лес, луг, реку (набережную) и партер — разбитую на конкретные функциональные участки плоскостную часть паркового пространства.



Напомним, что общественные обсуждения прошли в три этапа. Их результаты в ближайшее время озвучат мэру Александру Высокинскому.