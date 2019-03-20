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22:57 | 22.03.2019
Фото: agentika.com
Жители Екатеринбурга утвердили голландский проект по переустройству парка Маяковского
«Руководители круглых столов сошлись во мнении, что концепт-проект российско-голландского архитектурного бюро, презентованный в Ельцин Центре его авторами Анастасией Смирновой и Александром Свердловым, одобряет подавляющее большинство участников мероприятия. Те же дополнения в проект, которые они предложили внести в него в процессе общественных обсуждений, касаются отдельных направлений и деталей внутреннего наполнения будущего обновленного центрального городского парка культуры и отдыха», — говорится в официальном сообщении.
Российско-голландские архитекторы предлагают реорганизовать пространство на центральном входе в парк Маяковского, разбив его на несколько входных возрастных групп. Внутреннее пространство ЦПКиО они намерены поделить на четыре условных зоны: лес, луг, реку (набережную) и партер — разбитую на конкретные функциональные участки плоскостную часть паркового пространства.
Напомним, что общественные обсуждения прошли в три этапа. Их результаты в ближайшее время озвучат мэру Александру Высокинскому.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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