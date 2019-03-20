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22:20 | 22.03.2019

Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»

Со слезами на глазах: «Автомобилист» в Екатеринбурге уступил «Салавату Юлаеву» 1:4

Сегодня в Екатеринбурге хоккейный клуб «Автомобилист» в пятом матче полуфинала Восточной Конференции потерпел поражение в матче с «Салаватом Юлаевым». Уфимская команда выиграла в серии 1:4 и вышла в финал Конференции.

Уже через минуту после начала встречи «Салават Юлаев» открыл счёт, ещё через три - увеличил своё преимущество. Во втором периоде уфимцы забили третью шайбу. Авторами голов стали Тему Хартикайнен, Владимир Ткачёв и Линус Умарк (по порядку).

В финальном игровом отрезке «Салават Юлаев» закинул в рамку Коваржа четвёртую шайбу: на второй минуте отметился Йоонас Кемпайнен. Евгений Чесалин не позволил «Автомобилисту» проиграть всухую и всё-таки «распечатал» уфимские ворота.



Напомним, «Автомобилист» в начале сезона одержал 25 побед в 26-и матчах. На протяжении всего сезона занимал лидирующую позицию в турнирной таблице Восточной Конференции. В четвертьфинале Конференции обыграл челябинский «Трактор» со счётом в серии 0:4.








Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»

 


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