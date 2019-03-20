В Екатеринбурге открылся музей памяти снесённой телебашни, взрыву которой в это воскресенье исполняется 1 год

22:12 | 22.03.2019

Фото: life-list.ru

В Екатеринбурге открылся небольшой музей памяти недостроенной телебашни, гибели которой в это воскресенье исполняется ровно один год.



Небольшая экспозиция расположилась кафе «Однёрка» по Малышева, 39. На выставке представлены символические элементы великого недостроя - авторские работы с её изображением и даже большой кусок её конструкции, отлетевший во время взрыва.







Важно! Экспозиция просуществует всего неделю - только с 22 по 28 марта. Представители проекта ранее не исключали, что впоследствии музей станет постоянно действующим.



Недостроенная телевизионная башня в Екатеринбурге была снесена 24 марта 2018 года, чтобы освободить место под будущую ледовую арену. Противники сноса не раз пытались отстоять башню, а в последний день перед взрывом даже залезли на нее. Позже телеканал «Дискавери» посвятил этим событиям фильм.