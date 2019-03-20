Вереница пожарных машин и вертолёт в небе: в Екатеринбурге эвакуировали БЦ «Демидов» в самом центре города

19:55 | 22.03.2019

Тревожные сирены посреди дня раздались сегодня в Екатеринбурге. В центре города эвакуировали бизнес-центр «Демидов»: вереница пожарных машин выстроились вдоль улицы Бориса Ельцина, а над крышей здания кружил спасательный вертолёт. Никто из потерпевших не мог понять, в чём причина экстренной тревоги.



Однако в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области успокоили: эвакуация является лишь частью учений.







Такие же учения сегодня проходили в налоговой на Хомякова. Всех сотрудников эвакуировали, но затем вернули обратно в здание. А в группе «Инцидент Екатеринбург» во «ВКонтакте» есть фотографии эвакуации в Пионерском посёлке. Машины съехались к торговому комплексу на улице Советской. В пресс-службе МЧС обещали позже уточнить, что там происходит.



Фото: Е1, паблик "Инцидент Екатеринбург" во "ВКонтакте"