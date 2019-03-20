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19:16 | 22.03.2019

Фото: surfingbird.ru

Мэрию Екатеринбурга обязали выплатить за экс-депутата долг в 215 миллионов рублей

Арбитражный суд Свердловской области постановил сегодня взыскать с администрации Екатеринбурга 215 миллионов рублей в качестве выплаты кредита, взятого бывшим депутатом гордумы Игорем Плаксиным. На эту сумму в 2016 году мэрия предоставила муниципальную гарантию по кредиту, который Примсоцбанк выдал строительной компании Плаксина.

Это не первый раз, когда Примсоцбанк пытался взыскать эту же сумму не только с Плаксина, но и с администрации. Но предыдущий иск к мэрии закончился тем, что банк переуступил долг экс-депутата «Центру жилищного строительства». Тогда уголовное дело закрыли. Однако в этом году банк решил возобновить требования. При этом мэрия Екатеринбурга в суде заявляла ходатайство о прекращении производства по новому делу, так как в 2016 году суд вынес отказ в удовлетворении аналогичного иска. Но суд это во внимание, судя по всему, не принял.



У Игоря Плаксина был крупный строительный бизнес в Екатеринбурге. Одна из его известных компаний – строительная фирма «Уралэнергостройкомплекс». Она привлекала пайщиков и дольщиков для жилищного строительства, но в итоге компания не смогла выполнить ряд обязательств. Были возбуждены два уголовных дела по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» в отношении неустановленных руководителей ЖСК «Уралэнергостройкомплекс» и ООО «Уралэнергостройкомплекс». Эти компании участвовали в возведении ЖК «Первый Николаевский» и «Новый Уктус». Кроме того, возникли проблемы со строительством ЖК «На Постовского».

Самый крупный недострой Плаксина — ЖК «Первый Николаевский», который в 2012 году начала строить компания «Уктусстрой», но не смогла завершить работы из-за долгов. В итоге появилось 760 обманутых семей, вложивших деньги в строительство, которые не дождались ключей от квартир. В феврале 2017 года некоторые организации решили помочь Плаксину достроить многострадальный «Первый Николаевский», поэтому подписали между собой подписать меморандум о соответствующих обязательствах. Соглашение было заключено между Уральским банком Сбербанка, компанией Prinzip и Игорем Плаксиным. Prinzip стал заказчиком строительства, в качестве подрядчика выступает компания «Стройтэк». Кредит на завершение работ выдал Сбербанк. Жильцам первой очереди ЖК этой осенью вручили ключи от готовых квартир.

Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»

 


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