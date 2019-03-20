Екатеринбург традиционно примет участие в акции «Зажги синим»

2 апреля Екатеринбург уже традиционно примет участие в международной акции «Зажги синим», посвященной проблеме аутизма. Вечером, с 20:00 до 23:00, государственные и общественные здания города подсветят синим светом, который считается международным символом аутизма.2 апреля – Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. По данным Всемирной организации здравоохранения, признаки расстройства аутистического спектра имеет каждый 68-й ребенок. Аутисты не опасны для окружающих. Зачатую они оказываются талантливыми деятелями в отдельных областях: литературе, математике, музыке и многих других.