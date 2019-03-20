В Екатеринбурге перекрыта часть улицы Цвиллинга

17:04 | 22.03.2019

фото: Яндекс. Карты

В Екатеринбурге с сегодняшнего дня и до 1 апреля перекрыто движение по улице Цвиллинга, в районе дома №53. Ограничение связано с работами по строительству тепловой сети.



Автомобилисты могут объехать указанный участок дороги по по улицам Циолковского, Белинского, переулку Переходному, дублеру улицы Машинной.