В Белоярке вынесли приговор лидеру преступной группы, обвиняемому в 40 кражах

16:40 | 22.03.2019

Председатель Белоярского районного суда Свердловской области Елена Самарина на основании доказательств, представленных государственным обвинителем, вынесла приговор лидеру организованной преступной группы Долгодворову А.В., сообщает пресс-служба суда. Он признан виновным в организации серии краж, совершенных в особо крупном размере.



Как следует из материалов дела, Долгодворов совместно с соучастником в период с июня 2017 года до 23 июля 2018 года совершили 40 краж на территории Белоярского района и городского округа Заречный.







В ходе совершения преступлений участники организованной группы, путем разрушения оконных, дверных и иных запоров, незаконно проникали в жилища и помещения, где отыскивали и похищали чужое имущество – электронику и бытовую технику, денежные средства, драгоценные украшения, строительные материалы и другое ценное имущество.



Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства. Долгодворову назначено наказание в виде лишения свободы сроком 5 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.