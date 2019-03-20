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16:30 | 22.03.2019

Екатеринбургский департамент по управлению муниципальным имуществом возглавила Майя Строшкова

Начальником департамента по управлению муниципальным имуществом администрации Екатеринбурга назначена Майя Строшкова. Соответствующая информация появилась на официальном городском портале.

Ранее, до отставки предыдущего начальника – Николая Герасимова, Строшкова являлась его заместителем. Напомним, что Герасимов покинул мэрию 15 марта.

© «Вечерние Ведомости»

 


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