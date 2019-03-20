Екатеринбургский департамент по управлению муниципальным имуществом возглавила Майя Строшкова

16:30 | 22.03.2019

Начальником департамента по управлению муниципальным имуществом администрации Екатеринбурга назначена Майя Строшкова. Соответствующая информация появилась на официальном городском портале.



Ранее, до отставки предыдущего начальника – Николая Герасимова, Строшкова являлась его заместителем. Напомним, что Герасимов покинул мэрию 15 марта.