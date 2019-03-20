В детском саду на Ботанике проводится эпидрасследование

14:59 | 22.03.2019

фото: glazovlife.ru

Роспотребнадзор организовал эпидемиологическое расследование в детском саду № 587 на Крестинского, 53а в Екатеринбурге. Вчера учреждение временно закрыли из-за ухудшения состояния детей. Предположительно, из-за кишечной инфекции.



«Специалисты Управления Роспотребнадзора по Свердловской области немедленно выехали с эпидрасследованием в образовательное учреждение. На месте организован комплекс противоэпидемических мероприятий, включающий лабораторные исследования и обследование персонала», - говорится в сообщении.



По данным Роспотребнадзора, заболеваемость острыми кишечными инфекциями в Чкаловском районе находится ниже уровня средних значений по городу.