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14:31 | 22.03.2019
В столице Урала стартовала образовательная выставка SMART EXPO-URAL
На выставке свои услуги и продукцию представят 150 российских и зарубежных организаций из 15 регионов России, Германии, Китая, США и Чехии. Также пройдет более 130 мероприятий, на которых выступят ведущие эксперты в сфере образования.
В первый день выставки Александр Высокинский подписал соглашение о сотрудничестве с Урало-Сибирской Федерацией ассоциаций, центров и клубов ЮНЕСКО.
«Когда мы говорим о международных организациях, то надо понимать, что это возможность «дополнительного окна». Это новые контакты, новые проекты, благодаря которым дети не будут находиться в одной и той же атмосфере, не стоять на месте, а развиваться больше. Чем больше таких контактов и проектов, тем больше открывается перспектив!», - отметил мэр.
Выставка продлится до 24 марта включительно.
Фото: smartexpoural.com, екатеринбург.рф
© «Вечерние Ведомости»
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