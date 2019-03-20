Глава Нижней Туры оказался в больнице после конфликта в пригороде Екатеринбурга

14:20 | 22.03.2019

Фото: из личного архива Алексея Стасёнка

Глава Нижней Туры Алексей Стасенок пострадал в ходе конфликта, ему понадобилась медицинская помощь. По данным издания, 17 марта Стасенок находился в Верхней Пышме, повздорил со знакомыми, после чего был доставлен в общее отделение центральной горбольницы с травмой головы.



Источники издания сообщают, что конфликт мог возникнуть после того, как ему были предъявлены претензии от владельцев одного из частных охранных предприятий (в прошлом Стасенок сам работал юристом в ЧОО «Металлург-Безопасность»).



По данным veved.ru осенью 2018 года руководство шести школ и двух детсадов Нижней Туры озаботилось физической охраной объектов, запросив коммерческие предложения на оказание услуг у местного ЧОО «Добрыня».







При вручении документов представителям ЧОО «Добрыня» в общеобразовательных учреждениях сообщили, что от главы муниципалитета Алексея Стасенка поступило устное распоряжение договоры на услуги с данным частным охранным предприятием не заключать, после чего бизнесмены подготовили коммерческое предложение уже на имя градоначальника. Тарифы ЧОП были весьма бюджетными – стоимость услуги физической охраны составляла 92 рубля 60 копеек за час охраны на объектах, расположенных в городе, и 105 рублей на удаленные объекты (поселок Ис и Сигнальный).



Итоги проведения тендера по охране объектов дошкольных и общеобразовательных учреждений так и не были подведены, а в первых числах января школы и детсады отдали под охрану ЧОП «Фантон» (г. Екатеринбург) Антона Фефелова. По некоторой информации, тариф у «Фантона» оказался выше, чем у конкурентов – 130 рублей в час.



Данное обстоятельство послужило причиной для разбирательств, начатых Управлением Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области. По одной из версий, в ходе обсуждения последствий начатых проверок, Алексею Стасенку «предъявили», начался конфликт, который и закончился обращением в больницу.