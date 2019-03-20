Уральские таможенники изъяли 1,5 тонны безакцизных сигарет

13:15 | 22.03.2019

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Уральские таможенники передали Управлению Роспотребнадзора по Свердловской области для уничтожения 1,5 тонны сигарет. Их нелегально ввезли на территорию России. Предприниматели закупили 57 тысяч пачек табачных изделий различных марок в Киргизии, а потом доставляли их в Екатеринбург самолётами.



В ходе таможенного досмотра в грузовом терминале аэропорта выяснилось, что у сигарет нет российской акцизной маркировки. Кроме того, некоторые пачки были маркированы знаками «Duty Free sale» (для продажи в магазинах беспошлинной торговли), что говорит о двойном нарушении при ввозе на территорию России.



Суд постановил уничтожить всю партию, а предпринимателям выплатить штраф. В ближайшее время табак уничтожат представители Росимущества, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.



«За прошлый год мы изъяли из оборота более 7 тонн сигарет без маркировки акцизными марками, 96 тонн незаконно ввезенных товаров легкой промышленности, более 167 тыс. единиц контрафактной продукции», – отметил заместитель начальника Уральского таможенного управления Михаил Пономарев.