Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Новости дня


 

12:43 | 22.03.2019

Набережную от Малышева до Куйбышева хотят благоустроить ко Дню города

Благоустройство набережной Исети в Екатеринбурге от улицы Малышева до Куйбышева, которое было начато в прошлом году, власти планируют завершить ко Дню города (17 августа). То же касается сквера за Оперным театром. Такое поручение дал мэр Александр Высокинский.

«В 2019 году мы два объекта, которые начали в прошлом году, закончим. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский ставит перед нами задачу - День города. Первый объект - сквер возле Оперного. Второй - набережная от Малышева до Куйбышева», - рассказал замглавы по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов в программе «Акцент с Евгением Ениным» на телеканале ОТВ.

Отметим, что набережную Исети в перспективе собираются благоустраивать в обе стороны: к Центральному парку имени Маяковского и к микрорайону Заречный. Ранее на встрече с журналистами Александр Высокинский заявил о планах установить на набережной статую святой Екатерины – покровительницы города.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог


Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

13:45 | 22.03.2019
Финал Кубка мира по прыжкам на лыжах в Чайковском - в топ-5 лучших на выходные

13:41 | 22.03.2019
Более 50 малонаселенных сел и деревень Пермского края получат доступ к высокоскоростному интернету в 2019 году

13:39 | 22.03.2019
В Екатеринбурге отремонтируют дороги на полтора миллиарда рублей

13:15 | 22.03.2019
Уральские таможенники изъяли 1,5 тонны безакцизных сигарет

13:12 | 22.03.2019
Пермская делегация победила во всех номинациях Всероссийского робототехнического форума «ИКаРёнок»

12:44 | 22.03.2019
Прямой эфир губернатора Прикамья в Instagram собрал почти 7 тысяч зрителей

12:43 | 22.03.2019
Набережную от Малышева до Куйбышева хотят благоустроить ко Дню города

12:29 | 22.03.2019
Выходные в Перми будут прохладными

12:14 | 22.03.2019
Евгений Куйвашев поздравил уральского промышленника-миллиардера Дмитрия Пумпянского с юбилеем

11:54 | 22.03.2019
В Кургане построят еще один бассейн

11:51 | 22.03.2019
В мае начнутся работы по благоустройству Шарташского лесопарка

11:18 | 22.03.2019
На Урале заключенному пытались передать алкоголь в коробке молока

10:59 | 22.03.2019
Активисты снова «обнимут» сквер у Театра драмы

10:47 | 22.03.2019
В Свердловской области перестали отказываться от детей синдромом Дауна

10:36 | 22.03.2019
В Курганской области дети стали реже болеть туберкулезом

10:20 | 22.03.2019
«Неистовый Виссарион»: в Екатеринбурге учреждена первая в России премия для литературных критиков

09:49 | 22.03.2019
В Екатеринбурге у мастера по маникюру из-за долгов арестовали оборудование

09:31 | 22.03.2019
В Екатеринбурге повторно осудили банду скинхедов

09:21 | 22.03.2019
Ночью на улице Шефской горели три автомобиля

21.03.2019

22:37 | 21.03.2019
Погоня с плёткой в элитном ЖК Екатеринбурга: уралец бегал за бывшей женой с секс-инвентарём и пистолетом

21:43 | 21.03.2019
Бывший соратник Ходорковского может угодить в тюрьму за причастность к «Открытой России»

21:11 | 21.03.2019
Высокоскоростная магистраль, которая соединит Екатеринбург с Челябинском, обойдётся в 400 миллиардов рублей

21:10 | 21.03.2019
Экс-председатель ТСЖ «Кабельщиков, 10» в Перми осуждена на три года после махинаций с платежами за тепло

21:02 | 21.03.2019
Пять пермских предприятий получат финансовую поддержку от Корпорации МСП

19:25 | 21.03.2019
В Прикамье запретят продажу «вейпов» несовершеннолетним

19:17 | 21.03.2019
Для пермяков пройдет офлайн-регистрация на фестиваль скандинавской ходьбы «Пермская прогулка»

18:49 | 21.03.2019
Внесены корректировки в Закон «Об образовании в Пермском крае»

18:44 | 21.03.2019
Игорь Сапко: Предложенные законопроектом изменения позволят упростить ознакомление населения с принимаемыми органами власти решениями

18:37 | 21.03.2019
Комитет по бюджету рекомендовал Пермской гордуме выделить дополнительные средства на вывоз снега

18:25 | 21.03.2019
Из бюджета Пермского края направят по 80 млн рублей ежегодно на подарки новорожденным

18:11 | 21.03.2019
С начала года в Прикамье на полигонах утилизировано более 100 тысяч тонн мусора

18:00 | 21.03.2019
Евгений Куйвашев напомнил подчиненным о сжатых сроках по благоустройству Шарташского лесного парка

17:57 | 21.03.2019
В Прикамье выплаты пенсий по новому порядку начнутся уже в мае

17:33 | 21.03.2019
Свердловчанка Арина Верина поборется за корону «Мисс Россия 2019»

17:30 | 21.03.2019
Угоны, кражи и избиение. В Шадринске будут судить банду подростков

16:28 | 21.03.2019
Пропавшую в Екатеринбурге 16-летнюю девушку нашли в одном из баров Москвы





Мы в соцсетях



Архив
«    Март      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


 