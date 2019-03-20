Набережную от Малышева до Куйбышева хотят благоустроить ко Дню города

12:43 | 22.03.2019

Благоустройство набережной Исети в Екатеринбурге от улицы Малышева до Куйбышева, которое было начато в прошлом году, власти планируют завершить ко Дню города (17 августа). То же касается сквера за Оперным театром. Такое поручение дал мэр Александр Высокинский.



«В 2019 году мы два объекта, которые начали в прошлом году, закончим. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский ставит перед нами задачу - День города. Первый объект - сквер возле Оперного. Второй - набережная от Малышева до Куйбышева», - рассказал замглавы по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов в программе «Акцент с Евгением Ениным» на телеканале ОТВ.



Отметим, что набережную Исети в перспективе собираются благоустраивать в обе стороны: к Центральному парку имени Маяковского и к микрорайону Заречный. Ранее на встрече с журналистами Александр Высокинский заявил о планах установить на набережной статую святой Екатерины – покровительницы города.