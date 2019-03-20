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12:14 | 22.03.2019

фото: twitter.com

Евгений Куйвашев поздравил уральского промышленника-миллиардера Дмитрия Пумпянского с юбилеем

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил с 55-летним юбилеем уральского промышленника, председателя совета директоров Трубной металлургической компании и Группы Синара, президента Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей, почетного гражданина Свердловской области Дмитрия Пумпянского.

«С искренним уважением отношусь к Вам как к талантливому предпринимателю, современному руководителю, щедрому благотворителю и меценату. Ваш богатый опыт, целеустремленность, организаторский талант позволили создать всемирно известную группу компаний, транснациональную корпорацию. Благодарю Вас за ведение социально ответственного бизнеса, многолетнее плодотворное сотрудничество с органами исполнительной власти региона», - говорится в поздравительной телеграмме.

По данным Forbes, Дмитрий Пумпянский занял 62-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России в 2018 году. Его состояние оценивается в 1 млрд 600 млн рублей.

© «Вечерние Ведомости»

 


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