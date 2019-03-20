В Свердловской области перестали отказываться от детей синдромом Дауна

10:47 | 22.03.2019

фото: aquadoctorspb.ru

В 2018 году в Свердловской области не зарегистрировано ни одного отказа от детей с синдромом Дауна. Все рожденные «солнечные» дети остались в семьях, об этом в ходе пресс-конференции рассказал министр социальной политики Андрей Злоказов.



«За 10 лет в Свердловской области количество отказов от детей с синдромом Дауна сократилось с 85 до нуля», - сказал Андрей Злоказов.



По словам руководителя СРОО «Солнечные дети» Татьяны Черкасовой, в 2018 году в Свердловской области родилось 36 детей с синдромом Дауна. Для родителей существует система поддержки и просвещения.



«Это особенные дети, они обладают колоссальной энергией, радуются жизни и по праву в отношении таких детей используется эпитет - «солнечные». У детей есть особенности и очень важно вовремя оказать им и их семьям поддержку», - отметил уполномоченный по правам ребенка Свердловской области Игорь Мороков.