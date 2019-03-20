В Екатеринбурге у мастера по маникюру из-за долгов арестовали оборудование

09:49 | 22.03.2019

фото: news.myseldon.com

В Екатеринбурге у местной жительницы арестовали имущество. Причиной стала задолженность – 250 тысяч рублей, – которые полагались другой женщине в качестве компенсации материального ущерба от ДТП.



Судебные приставы выяснили, что должница не трудоустроена, но оказывает услуги по уходу за ногтями в арендуемом помещении. Тогда пристав через Инстаграм попытался записаться к женщине, но у нее все оказалось расписано до середины апреля. Тогда должностные лица явились в салон без записи.



Когда приставы арестовали оборудование для маникюра, а также телевизор, холодильник и другое имущество, принадлежащее должнице, женщина попросила пригласить представителя взыскателя. Так в результате было достигнуто мировое соглашение, сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.