В Екатеринбурге повторно осудили банду скинхедов

09:31 | 22.03.2019

Накануне Чкаловский районный суд города Екатеринбурга закончил повторное рассмотрение дела в отношении группировки скинхедов, деятельность которой была пресечена сотрудниками Центра по противодействию экстремизму областного полицейского главка во взаимодействии с региональным управлением ФСБ. Как сообщают источники в правоохранительных органах, члены экстремистского сообщества совершали тяжкие насильственные преступления в отношении лиц неславянской внешности и выходцев с Кавказа и Средней Азии, параллельно с этим вели активную пропаганду идей неонацизма, национал-социализма и вербовку новых участников в сети Интернет. Всего на счету банды около 50 различных преступлений экстремистской направленности, большая часть из которых является тяжкими.



Ранее Областной суд отменил первоначальное решение Чкаловского районного суда и отправил дело на новое рассмотрение.



Результатом стало привлечение к уголовной ответственности двух организаторов экстремистского сообщества и троих активных участников. Всего на скамье подсудимых оказалось 5 молодых людей, возраст которых на момент совершения преступлений не превышал 20 лет. Одного из лидеров приговорили к реальному сроку заключения.



Правоохранительные органы в настоящее время данную информацию не прокомментировали.