Ночью на улице Шефской горели три автомобиля

09:21 | 22.03.2019

фото: news.yandex.uz

Минувшей ночью на улице Шефской в Екатеринбурге от огня пострадали автомобили: повреждена кабина автомобиля Peugeot Boxer и кузов Mazda-3. На место происшествия выезжали пожарные. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о возгорании поступила в 02:53. В тушении были задействованы две единицы техники, 10 человек личного состава.



По информации полиции, в пожаре также пострадал автомобиль Nissan Juke. По предварительным данным, сначала загорелся Peugeot, затем огонь перекинулся на Mazda и Nissan. На место пожара выезжала следственно-оперативная группа полиции, проводится проверка.



«Предварительно, произошло самовозгорание автомобиля. Владельцы транспортных средств установлены, в ближайшее время они обратятся в органы внутренних дел. Окончательные выводы о причинах происшествия будут известны в ходе пожарно-технической экспертизы», - сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.