Погоня с плёткой в элитном ЖК Екатеринбурга: уралец бегал за бывшей женой с секс-инвентарём и пистолетом

22:37 | 21.03.2019

Фото: egp.ur.ru

Накануне в Екатеринбурге произошёл нелепый и комичный случай разборок бывших супругов. Поздно вечером жители элитного ЖК «Бажовский» встрепенулись от тревожных звуков на улице – то за женщиной с ребёнком гонялся её бывший муж. Опасный мужчина 35 лет был вооружён плёткой, пневматическим пистолетом и перцовым баллончиком. Не известно, чем бы закончилась погоня, если бы женщина с ребёнком не успела спрятаться в одном из магазинов на первом этаже дома.



Как сообщили журналистам в пресс-группе городского УМВД, мужчина был задержан и доставлен в дежурную часть, где на него составили административный протокол за мелкое хулиганство, кроме того, заявления на проверку его действий подали сама преследуемая и 34-летний мужчина, который пытался ей помочь.



Сам задержанный объясняет радикальность поступка тем, что вспылил на жену за то, что та препятствует его общению с ребёнком. У мужчины изъяли перцовый баллончик, плётку из искусственной кожи, а также пневматический пистолет, сразу же направив его на экспертизу. Изъятые предметы будут приобщены к материалам проверки.