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21:43 | 21.03.2019
Фото: URA.RU
Бывший соратник Ходорковского может угодить в тюрьму за причастность к «Открытой России»
«Буду честен: не могу сказать, что я готов к этому. Ещё за сутки до обысков я едва ли был готов к тому, что у меня будут реальные обыски, но они прошли, и я после этого жив-здоров, — сказал Максим. — Ну, а если посадят, будет новая для меня реальность». «Будет еще один узник совести», — сказал его адвокат Роман Качанов. Его слова вызвали смех у присутствующих, на что защитник заметил, что это не смешно. «Пока есть возможность, давайте посмеёмся», — парировал Верников.
При этом фигурант дела надеется, что уголовное преследование будет прекращено: его адвокаты рассчитывают на примечание к статье 284.1, где говорится: если человек добровольно порвал отношения с «нежелательной организацией», то он освобождается от ответственности. А Верников как раз ещё 15 февраля добровольно покинул пост регионального руководителя «Открытой России» и порвал отношения с движением.
«Я не струсил: я вышел, потому что в тот момент уже не занимался ее делами — занимался „Урал МБХ медиа“ [СМИ, главным редактором которого Верников является — прим. ред.], — рассказал Максим. — Но, поскольку наличие у меня двух „административок“ [за деятельность, связанную с „Открытой Россией“ — прим.ред.] создавало риск уголовки, я решил, что игра не стоит свеч. Риски были бы оправданы, если бы я был реальным активным участником движения, как Анастасия Шевченко [активист из Ростова, на которую заведено первое в России уголовное дело по статье 284.1 — прим. ред.]»
Адвокат Верникова при этом заявил, что ходатайство о прекращении дела будет подано до завершения расследования. Также правозащитники пояснили, что считают преследование активистов движения «Открытая Россия» незаконным. Ведь по закону «нежелательными организациями» в России могут быть только иностранные или международные, между тем как «Открытая Россия» не распространена нигде, кроме нашей страны. К тому же, движение даже и организацией как таковой не является – не имеет юридического лица. При этом, как сообщил екатеринбургский оппозиционер-активист Владислав Постников, в России уже более 50 активистов «Открытой России» привлечены к административной ответственности по статье 20.33 КоАП [такая же статья, как 284.1 УК РФ, только административная — прим. ред.]
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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