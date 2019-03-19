Высокоскоростная магистраль, которая соединит Екатеринбург с Челябинском, обойдётся в 400 миллиардов рублей

21:11 | 21.03.2019

Фото: train-photo.ru

Чтобы соединить Екатеринбург с Челябинском высокоскоростной магистралью, федеральным властям придётся знатно раскошелиться – новая железная дорога обойдётся им в 402 миллиарда рублей. Информация об этом содержится в долгосрочной инвестиционной программе «Российских железных дорог», опубликованной на сайте правительства РФ.



Предположительно, уже через 6 лет высокоскоростная ж/д дорога будет построена. В этом году на её строительство планируется выделить 3 миллиарда рублей, в следующем – почти 2 млрд, в 2021 – 76 млрд 160 млн, в с 2022 по 2025 годы – 320 млрд рублей.



ВСМ Екатеринбург — Челябинск стала одним из приоритетных проектов в долгосрочной программе развития «Российских железных дорог» до 2025 года. Ранее стоимость проекта оценивали в 380 млрд рублей. Эта магистраль должна стать частью трансконтинентального железнодорожного коридора «Евразия».