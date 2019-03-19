Евгений Куйвашев напомнил подчиненным о сжатых сроках по благоустройству Шарташского лесного парка

18:00 | 21.03.2019

Фото: Департамент информационной политики губернатора СО

Губернатор Евгений Куйвашев поручил руководству Шарташского лесного парка и всем профильным специалистам активизировать работу по развитию рекреационной зоны. Совещание по этому вопросу глава региона провел 21 марта.



«В ближайшие годы нам предстоит создать здесь экологически чистую, благоустроенную, безопасную территорию здоровья, спорта, досуга и отдыха. Территорию, обеспеченную всей необходимой инфраструктурой и привлекательную для туристов. Особое внимание должно быть уделено экологической реабилитации и сохранению природной ценности озера Шарташ», — сказал губернатор.



Работы по благоустройству берега озера Шарташ вошли в план мероприятий по подготовке к 300-летию Екатеринбурга.



Евгений Куйвашев еще раз напомнил участникам совещания о внушительных объемах предстоящей работы и сжатых сроках ее выполнения.