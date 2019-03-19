Свердловчанка Арина Верина поборется за корону «Мисс Россия 2019»

17:33 | 21.03.2019

Уроженка свердловского города Краснотурьинск Арина Верина примет участие в конкурсе «Мисс Россия 2019». Напомним, что в прошлом году девушка выиграла титул «Мисс Екатеринбург 2018».



«Ура!!! Я участница конкурса «Мисс Россия 2019». Я счастлива! Очень хочется снова делиться с вами интересными событиями!», - написала Арина в соцсетях.



Арине Вериной 21 год, пять лет назад она переехала в Екатеринбург, где окончила колледж искусств и культуры.



Финал конкурса «Мисс Россия – 2019» состоится 13 апреля в концертном зале «Барвиха Luxury Village». Победительница получит корону из белого золота, украшенную драгоценными камнями и жемчугом, денежный приз, а также шанс представлять Россию на международных конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная», передает «Комсомольская правда».