В Екатеринбурге глыба льда обрушилась на голову женщины

15:59 | 21.03.2019

В Екатеринбурге не прекращаются случаи травмирования людей из-за схода снега и наледи с крыш домов. Накануне, 20 марта, на Бисертской, 4, пострадала 30-летняя местная жительница, на которую упала глыба льда. В результате женщина получила травму головы и перелом плечевого сустава, сообщает портал Е1.



Помощь екатеринбурженке оказали оказавшиеся рядом люди. Отмечается, что женщина получила рваную рану головы, которую пришлось зашивать.



Напомним, что сегодня прокуратура города анонсировала совещание с представителями администрации и управляющих компаний, встречу решили провести из-за ситуации с уборкой территории. В том числе, из-за участившихся случаев схода снега и наледи с крыш.