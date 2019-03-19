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15:38 | 21.03.2019

Власти Екатеринбурга пока не собираются организовывать выездные классы для школы №181

Администрация Екатеринбурга опровергла информацию об организации выездных классов для школы №181, находящейся в микрорайоне Краснолесье. Напомним, детей предлагалось автобусами возить в другие образовательные учреждения. Родители встретились с мэром Александром Высокинским и заявили о нецелесообразности этой меры, рассказали в пресс-службе мэрии. При этом отмечается, что власти не отказываются от идеи выездных классов. Этот вопрос еще будет прорабатываться.

«Александр Высокинский прислушался к точке зрения родителей, но, тем не менее, вопрос необходимости данной меры еще будет прорабатываться администрацией города Екатеринбурга», - сказали в мэрии.

В этом году в Екатеринбурге возникли проблемы с записью детей в первые классы: не все родители смогли записать своих детей в те школы, куда планировали. Особенно это коснулось отдаленных районов, где школ не хватает. Поэтому пришлось увеличить количество первых классов. Так, в 54 школы дополнительно зачислили 1 680 детей.

© «Вечерние Ведомости»

 


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