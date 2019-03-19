1 апреля под Екатеринбургом закроют мост на Челябинском тракте

15:02 | 21.03.2019

пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор»

С 1 апреля по 15 июня будет закрыт проезд по мосту на Челябинском тракте, на 187 км федеральной трассы М-5 «Урал» под Екатеринбургом, у села Патруши, об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор». Ограничение связано с ремонтом путепровода: рабочие обновят существующие бетонные конструкции, заменят деформационные швы и дорожное покрытие.



«Для того чтобы максимально быстро провести ремонтные работы, путепровод будет полностью закрыт для транспорта с 1 апреля по 15 июня 2019 года. Объезд будет осуществляться через соседнюю развязку на 185 км трассы М-5 «Урал» (подъезд к Екатеринбургу)», - говорится в сообщении.



Водителей просят с пониманием отнестись ко временным неудобствам.