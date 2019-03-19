На дорогах Среднего Урала с начала года погибли три ребенка

14:42 | 21.03.2019

фото: neperm.ru

С начала 2019 года в Свердловской области произошло 62 ДТП с участием детей. Три ребенка погибли. Еще 71 несовершеннолетний травмирован. По данным УИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, среди основных причин аварий - переход дороги в неустановленном месте и внезапный выход на проезжую часть.



Скоро начнутся весенние каникулы, а это значит, что водители должны быть особенно внимательны на дорогах. Родителей призывают разъяснять своим детям опасность выхода на проезжую часть, а также самим соблюдать ПДД, чтобы у детей формировалась правильная модель поведения на дороге.