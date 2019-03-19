В Каменске-Уральском проводится доследственная проверка из-за падения наледи на мальчика

14:09 | 21.03.2019

фото: russian.rt.com

В Каменске-Уральском следственные органы начали доследственную проверку по факту травмирования мальчика: на него упала глыба льда.



По информации KU66.RU, днем 20 марта женщина с двумя детьми шла по улице Каменской в Каменске-Уральском. В то время, когда один ребенок немного отстал, на него с балкона упала льдина. Мальчику вызвали скорую. По предварительной информации, он получил сотрясение мозга.



«Планируется провести судебное медицинское освидетельствование пострадавшего в целях установления степени тяжести вреда здоровью и характера травм, полученных ребенком. В ходе проверки также выясняется, с какой именно части дома произошло падение наледи, устанавливаются иные обстоятельства инцидента», - сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.