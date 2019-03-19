Трое екатеринбуржцев получили семь с половиной лет колонии за нападение на прохожего

13:27 | 21.03.2019

фото: fromua.news

Трое молодых екатеринбуржцев в возрасте 20-21 года в ночь на 12 июля прошлого года напали на прохожего у дома № 16 «в» на улице Металлургов. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, они избили незнакомого мужчину, забрали у него сотовый телефон, деньги и скрылись. Ущерб составил 2,1 тысячи рублей. Потерпевшему был причинен вред здоровью средней тяжести.



«В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые в разбойном нападении молодые люди сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 9 были установлены и задержаны. В декабре прошлого 2018 года оконченное расследование уголовного дела передано в суд», - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.



Суд признал молодых людей виновными в разбое и приговорил к двум с половиной годам колонии каждого. На троих они получили семь с половиной лет лишения свободы.