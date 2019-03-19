Свердловские власти решили сохранить «зеленый пояс» вокруг Березовского

13:14 | 21.03.2019

Свердловские власти и компания ООО «Лестех», реализующая инвестиционный проект в области освоения лесов, достигли договоренностей об исключении участков Березовского лесничества из объемов древесины, включенной в перечень для вырубки. Письмо с заявлением о корректировке планов руководство предприятия направило в Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области. Таким образом власти решили сгладить недовольство жителей Березовского - горожане готовы были выйти на митинг после того, как информация о вырубке десятков тысяч гектар леса на территории округа появилась в СМИ.



Минприроды, в свою очередь, уже направило запрос в Агентство лесного хозяйства Российской Федерации, где проект проходил согласование, с просьбой вернуть его на доработку в Свердловскую область.



В Департаменте информационной политики Свердловской области отмечают, что по действующему законодательству на участках, где проводятся сплошные рубки с целью заготовки древесины, в обязательном порядке в полном объеме проводится лесовосстановление за счет средств арендатора.



Напомним, что скандал, связанный с выделением 220 тысяч гектаров под вырубку леса в Свердловской области, наделал не мало шуму в медиапространстве Среднего Урала и вызвал возмущение у сотен тысяч жителей, которых хотят лишить зеленых «легких» планеты ради инвестиционного проекта ООО «Лестех». Компания входит в список предприятий, чьи инвестиционные проекты в области освоения лесов были поддержаны на самом высоком уровне. Согласно изначальному плану, в документ входили территории Байкаловского, Режевского, Верхотурского, Билимбаевского, Шалинского, Алапаевского, Кушвинского и Березовского лесничеств. Лес пойдет на глубокую переработку с последующей продажей, в том числе, за границу. Например, в Китай. Теперь из проекта, вероятнее всего, исключат территории Березовского лесничества.