Сегодня прокуратура Екатеринбурга проведет совещание с представителями мэрии из-за плохой уборки снега

13:06 | 21.03.2019

фото: newsnn.ru

Сегодня, 21 марта, прокуратура Екатеринбурга проведет совещание с представителями администрации города и управляющих компаний. Обсуждаться будет вопрос организации сезонных работ. Речь идет о плохой уборке улиц от снега, в том числе крыш домов. В последнее время участились случаи травмирования людей из-за схода снега и наледи.



Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в 2019 году в бюджете Екатеринбурга на зимнее содержание улично-дорожной сети заложено 980 млн рублей. В распоряжении ДЭУ находится более 340 единиц дорожно-уборочных техники.



Тем не менее, в зимний период 2018/2019 прокуратура постоянно выявляла нарушения организации сезонных работ. Наиболее частое нарушение касается очистки автомобильных дорог и улиц, в том числе образование снежные валов на остановках и тротуарах. По фактам проверок внесено 10 представлений. Также главе города Александру Высокинскому и его профильному заместителю объявлено предостережение.



Напомним, что 19 марта глыба льда обрушилась на беременную женщину с крыши дома на Пушкина, 9. Пострадавшая потеряла сознание, помощь ей оказали прохожие. Екатеринбурженка получила черепно-мозговую травму и ушиб бедра.