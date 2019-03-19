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12:32 | 21.03.2019

EKB Startup Day: уральских IT-шников вызывают на тет-а-тет

Каждый третий житель России интересуется стартапами, но работать в молодой компании, по данным HeadHunter, согласны лишь 17% россиян. Компания цифровых возможностей МегаФон объявила о готовности выступить инвестором для уральских стартаперов. 23 марта в ходе EKB Startup Day эксперты МегаФона проведут личные консультации с начинающими бизнесменами и выберут гениев в сфере ИТ. Участие в мероприятии бесплатное.

Цифровые сервисы, видеоаналитика, технологии online и offline retail, биометрия, роботизация, блокчейн, цифровые продукты для умного города – по этим направлениям оператор открыл поиск проектов на Среднем Урале.

ИТ-предпринимателей эксперты приглашают на конференцию EKB Startup Day, организованную Фондом развития интернет-инициатив при поддержке «МегаФона». На площадке Ельцин Центра соберутся игроки технологического рынка, инвесторы, бизнес-ангелы и корпорации. Участников ждут кейсы и лучшие практики от компаний-лидеров, а также конкурс питчей: 60 секундное выступление на презентацию проекта.

Для начинающих предпринимателей «МегаФон» учредил отдельную номинацию – «Идея начинается с тебя!»

«МегаФон уже давно больше, чем просто оператор связи. Мы поддерживаем развитие технологических стартапов и создание новых продуктов, которые меняют рынок и заинтересованы в партнерстве с небольшими компаниями, чтобы создать лучшую IT-экосистему, новые цифровые возможности для наших клиентов. Так, у нас уже реализована инвестиционная программа в «Сколково». Мы также уделяем внимание развитию технопарков, например, таких как Иннополис», — рассказала Инна Джур, директор «МегаФона» в Свердловской области.

«Более 50% всех венчурных инвестиций сегодня направляются именно в ИТ-бизнесы. Сфера очень востребована, поэтому всех, кто имеет отношение к IT, разработке и технологиям, мы приглашаем на нашу стартап-конференцию. Это самое масштабное ИТ-мероприятие на Урале, на которое приедут сразу более 20 экспертов. Узнать, как заручиться поддержкой крупного федерального оператора и работать с лидерами рынка, как выйти на безубыточность, или показать динамику, зарабатывая сотни тысяч в день, мы приглашаем уже в эту субботу, 23 марта», — сообщил Михаил Авдеев, представитель Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) на Урале.

© «Вечерние Ведомости»

 


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