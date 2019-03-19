Пассажир Кольцово пытался незаконно вывезти из России в Ташкент миллион рублей

12:04 | 21.03.2019

Кольцовские таможенники обнаружили в багаже пассажира рейса Екатеринбург-Ташкент крупную сумму незадекларированных денег. Гражданин Узбекистана пытался вывезти 19 тысяч долларов. Инспекторам пассажир рассказал, что это его доход от работы на буровой скважине.



Таможенники изъяли у мужчины 9 тысяч долларов – сумму, которая превышает разрешенный беспошлинный лимит. Дальнейшую судьбу денег решит суд, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.



С начала этого года Кольцовские таможенники возбудили более 30 административных дел по фактам недекларирования валюты. Чаще нарушители встречаются при вылете в Таджикистан, Турцию и Грузию и при прилете из Турции и Китая.



«Если сравнивать с прошлым годом, то случаев, когда пассажиры не декларируют валюту, стало меньше, а вот общая сумма незаконно перемещаемой валюты увеличилась на 10% и составила более 25 миллионов рублей», - рассказал начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский) Дмитрий Шишкин.



Задекларировать валюту можно двумя способами: заполнить бумажный бланк пассажирской таможенной декларации в аэропорту или на сайте Федеральной таможенной службы России в разделе «Личный кабинет участника ВЭД». Пошлина за декларирование наличных не взимается.

